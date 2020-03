La mappa dello sviluppo del contagio

«In pochi giorni un’esplosione» L’assessore regionale al welfare ha mostrato le slide dell’avanzamento del contagio per mostrare come servano comportamenti radicali per fermare l’avanzata esponenziale.

Un appello ad adottare «atteggiamenti radicali» per evitare che per molto tempo «ci sia solo una crescita». Lo ha fatto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. «O assumiamo un atteggiamento individuale molto responsabile - ha detto - oppure non siamo in grado di valutare quando arriverà la discesa dei casi di contagio».

L’assessore ha mostrato le slide dello sviluppo del contagio, una vera e propria esplosione in pochissimi giorni. Guarda l’avanzamento del contagio nelle foto sotto.

I dati aggiornati ad oggi infatti dicono che:

- i casi positivi sono 2.612, ieri erano 2.251. Il 36% dei contagiati ha oltre 75 anni, il 20% ha tra i 65 e i 74 anni, il 25% tra i 50 e i 64, il 17% tra i 25 e i 49 anni mentre l’1 per cento tra 18 e i 24 anni e l’1 per cento meno di 18 anni

- i deceduti 135, tutte persone anziane con un quadro clinico già compromesso. L’87% ha più di 75 anni, l’11% ne ha fra 65 e 74 e il 2% fra 50 e 64 anni

- i dimessi e trasferiti al domicilio 469 (93 in più in un solo giorno)

- in isolamento domiciliare 77

- in terapia intensiva 309 (+65 rispetto a ieri)

- i ricoverati non in terapia intensiva 1.622 (453 in più)

- i tamponi effettuati 13.556

- personale sanitario positivo è pari al 12% del totale

- persone in sorveglianza volontaria

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto a ieri:

BG 623/537

BS 182/155

CO 11/11

CR 452/406

LC 11/8

LO 739/658

MB 20/19

MI 267 (di cui 119 a Milano città)/197

MN 32/26

PV 180/151

SO 4/4

VA 23/17

e 68 in corso di verifica

