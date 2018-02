La mattinata gelata: al Coca -24 gradi

Aeroporto monitorato, pendolari al freddo Un inizio settimana complicato per il freddo. Impossibile non guardare il termometro che è sceso abbondantemente sotto lo zero nella Bergamasca. Disagi per chi viaggia in treno, allerta in aeroporto. E c’è anche una volpe a passeggio a Piazza Brembana.

Alle 8 la stazione del Centro Meteo Lombardo installata ai 3050 metri del pizzo Coca segna - 22,6. La minima è delle 6,45, e ha toccato i - 24,2. Numeri da capogiro per la Bergamasca attanagliata dal gelo, con temperature sotto lo zero in città e provincia e le previsioni di una settimana che sarà ancora più ghiacciata e fredda.

Ad avere la peggio sono stati i pendolari bergamaschi, con guasti e ritardi sui treni oltre che vagoni freddi lunedì 26 febbraio , guasti non causati dal freddo ma da problemi tecnici indipendenti dal gelo che però ha causato più disagi ai viaggiatori. «Chi doveva recarsi da Bergamo a Milano Porta Garibaldi con il treno in partenza alle 7.21ha subìto l’ennesimo disservizio. Questa la cronistoria: partenza prevista 7.21 da binario 1. Annunciati prima 10 poi 20 minuti di ritardo, poi hanno cancellato treno dal tabellone. Andati in biglietteria a vedere davano il treno delle 7.53 sempre sul binario 1. Alle 7.45 è salito un ferroviere per dirci che il treno era soppresso e che il 7.53 sarebbe arrivato sul binario 3. Quindi migrazione in massa. Treno 7.53 partito con 5 minuti di ritardo e con preannunciati ulteriori ritardi x fermate eccezionali causa soppressione del 7.21. Arrivo a Milano Porta Garibaldi ore 9.07» racconta Federconsumatori.

L’Enac, in relazione alle avverse condizioni meteo che stanno interessando la Penisola, attraverso le proprie Direzioni Aeroportuali continua a monitorare l’evolversi della situazione rispetto al traffico aereo, in coordinamento con la Protezione Civile e con le società di gestione aeroportuale. Già da alcuni giorni l’Ente ha attivato, per quanto di competenza e in raccordo con l’Enav, le società di gestione, le compagnie aeree e gli altri operatori attivi sugli scali, i Piani Neve approvati dall’Ente e tutte le azioni mirate a programmare in anticipo le attività specifiche in caso di emergenza, tra cui, ad esempio, il mantenimento delle piste libere dalla neve e le operazioni di de-icing (sghiacciamento) delle ali degli aeromobili. Da una prima ricognizione sugli aeroporti principali, al momento sono operativi quasi tutti gli scali principali, tra cui, Milano Malpensa, Bergamo, Milano Linate, Bologna, Genova, Torino con ritardi dovuti al deicing, gli aeroporti del Nord Est, Pisa, Firenze, Pescara, Reggio Calabria, quelli della Sicilia e della Sardegna. Non operativo lo scalo di Perugia che riaprirà in mattinata. Per quanto riguarda gli scali romani, Roma Fiumicino al momento ha un’operatività ridotta, con una sola pista aperta. A Roma Ciampino sono in corso le operazioni per rendere agibile la pista che sarà riaperta a breve. Ryanair ha deciso autonomamente di cancellare comunque i voli su questo scalo.

E nel freddo, fa la sua comparsa anche una volpe, a Piazza Brembana, nel videe mandatoci da una nostra lettrice, Michela Piccoli, che ringraziamo.

