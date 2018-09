La neve è già tornata in Bergamasca

Niente paura, nuova settimana col sole La neve è tornata a fare la sua comparsa dopo alcuni giorni sulle montagne dell’Alta Val Seriana.

Quella nella foto è la vista di sabato mattina 1° settembre dei pizzi Redorta e Coca, visti dal passo della Manina.Un tempo autunnale quello di queste ultime ore che proseguirà anche nella giornata di domenica.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Con una buona notizia per la nuova settimana: il tempo andrà via via migliorando, in particolare da mercoledì quando arriverà per qualche giorno un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo occidentale e questo consentirà qualche giorno di tempo più stabile e soleggiato. Le temperature saranno così in progressiva ripresa nella nuova settimana, specie nei valori massimi con clima abbastanza caldo di giorno ma senza particolari eccessi. Le minime invece saranno frizzanti, specie lunedì mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA