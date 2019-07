La notte dell’eclissi parziale - Foto

A 50 anni esatti dallo sbarco sulla luna Il 16 luglio del 1969 lo sbarco sulla luna e oggi a 50 anni di distanza coincide con un’eclissi parziale. Mandateci le vostre foto.

Occhi puntati al cielo per lo spettacolo dell’eclissi parziale di Luna. Dalle 22:30. Lo spettacolo della Luna piena che si tuffa nel cono d’ombra proiettato dalla Terra è ben visibile da tutta Italia. «A differenza di un’eclissi totale, la Luna stasera s’immerge solo parzialmente nell’ombra della Terra», spiega all’ANSA l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project. «La fase più interessante è la permanenza del nostro satellite all’interno dell’ombra della Terra, che inizia alle 22:01 per poi concludersi un minuto prima dell’1:00 di questa notte», aggiunge l’esperto. «Il fenomeno è comodamente visibile a occhio nudo, ma binocoli e telescopi aiutano a cogliere meglio i dettagli e l’evoluzione dell’eclissi», sottolinea Masi.

eclissi

(Foto by Mauro Donati)

Per Masi, «l’eclissi di oggi è una vera festa alla Luna, ricordando una delle più grandi imprese dell’uomo. Per ammirare un’altra eclissi lunare dall’Italia - conclude l’astrofisico - dovremo aspettare fino al 16 maggio 2022, quando avremo un’eclissi più spettacolare di quella di stasera, perché sarà totale».

La luna proiettata su Palazzo della Ragione in Città Alta

(Foto by Beppe Bedolis)

Tanti gli appuntamenti organizzati in tutta Italia, che si intrecciano con le celebrazioni dei 50 anni dello storico sbarco sulla Luna degli astronauti della missione Apollo 11, che proprio il 16 luglio di mezzo secolo fa partivano a bordo del potente razzo Saturn V dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. A Bergamo in Piazza Vecchia è stato organizzato sotto i portici del Palazzo della Ragione, «L’avventura della Luna», l’astronauta Umberto Guidoni, primo europeo a bordo della stazione spaziale internazionale ha dialogato con il giornalista scientifico Eugenio Sorrentino. Dalle ore 21,30 alle 23,30 è stato organizzato il «Plenilunio sulla Ragione», proiezione della Luna sul Palazzo della Ragione.

50 ANNI SULLA LUNA

(Foto by Beppe Bedolis)

