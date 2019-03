La passione infinita per le arti manuali

Creattiva fa il pieno in Fiera- Programma Come tradizione ormai consolidata le amanti del «fai da te» hanno preso d’assalto gli stand già dal primo mattino.

Come facilmente prevedibile, è partita in quarta ieri alla Fiera di Bergamo la 22a edizione di Creattiva, manifestazione organizzata da Promoberg dedicata alle arti manuali, di scena sino alle 19 di domenica. I primi arrivi in via Lunga, con ogni mezzo e da tutta Italia e anche dall’estero, già di prima mattina, in netto anticipo rispetto all’apertura fissata alle 9,30. Arrivi, come da tradizione, quasi esclusivamente al femminile. In piccoli o grandi gruppi, in famiglia o con le amiche, equipaggiate con trolley o zaini ben capienti, le amanti del «fai da te» hanno subito invaso con un entusiasmo contagioso i 15mila metri quadrati (tutti al coperto) dedicati a quello che è diventato in pochi anni l’evento di riferimento per il settore a livello nazionale.

E anche quest’anno, tra gli stand allestiti da 258 imprese (35 quelle bergamasche) provenienti da 16 regioni italiane e 8 paesi stranieri, c’è davvero di tutto per soddisfare anche le richieste più originali. Sia a livello di prodotti e servizi, sia per quanto riguarda gli appuntamenti, oltre un migliaio, suddivisi tra corsi, laboratori, dimostrazioni e work shop, che rappresentano il vero valore aggiunto di Creattiva. Sedute allo stesso tavolo, seguendo quasi senza respirare le indicazioni dell’insegnante di turno, spesso si ritrovano tre generazioni diverse, tutte legate dalla stessa passione: creare con le proprie mani, nell’era dell’hi-tech, oggetti unici che hanno un valore immensamente più elevato rispetto al costo in sé. E così via ai corsi, per citarne alcuni, di ricamo, cake design, ceramica, lavori d’ago, patchwork, quilting, shabby, stamping, braccialetti, gioielli in merletto, tombolo. Partita bene anche la terza edizione di Master Beads, evento nell’evento dedicato alla bigiotteria d’eccellenza, con quattordici designer internazionali, e che domenica alle 16 concluderà alla grande con un fashion show in collaborazione con l’Istituto di Moda Luisa Scivales di Bergamo. Sino a domenica navette gratuite Promoberg con tragitto a/r Fiera-Stazione FS Bergamo e Fiera-Aeroporto. Orari Creattiva: 9,30-19. Ticket: Intero 10 euro. Parking auto 3 euro; bus 10 euro.

