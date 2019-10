La pioggia è arrivata, ma durerà poco

Rovesci autunnali a singhiozzo Il peggioramento previsto nei giorni scorsi ha fatto il suo ingresso proprio martedì mattina su tutta la provincia apportando condizioni perturbate con pioggia e rovesci.

Il periodo di maggior intensità è previsto da metà giornata in avanti, in particolare dal primo pomeriggio fino a notte fonda: la rapidità con la quale transiterà la perturbazione, tuttavia, consentirà un immediato miglioramento delle condizioni del tempo già da mercoledì mattina.

Bene così, anche se all’orizzonte già intravediamo un secondo impulso che, al momento, pare concentrato sulla giornata di domenica. L’autunno, quindi, inizierà a fare un «po’ più sul serio»: è la stagione in cui non devono mancare le piogge, visto che sono state piuttosto avare in estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA