La pizza più buona? Campania sul podio

Diteci le pizzerie al top in Bergamasca La classifica delle migliori pizzerie in Italia premia la Campania: e in Bergamasca dove si mangia la pizza più buona secondo voi?

La miglior pizza: per mangiarla, neanche a dirlo, bisogna andare in Campania, la patria della ricetta della regina margherita. Ma in Bergamasca dove si può gustare la pizza migliore? Lo chiediamo ai lettori de L’Eco di Bergamo.

È stata pubblicata la classifica delle migliori 50 pizzerie in Italia da «50 Top pizza» che ha censito oltre mille pizzerie in tutto il mondo: il podio è andato a tre pizzerie campane, la Pepe in grani a Caiazzo, i Masanielli di Caserta e i 50 Kalò a Bapoli. Nella classifica, alla sua seconda edizione, delle prime 50 pizzerie più buone d’Italia, non compare nessuna bergamasca. A far da padrone le pizzerie del Sud Italia.

E allora proviamo a chiedere ai lettori de L’Eco di Bergamo la loro personale classifica della miglior pizza da gustare a Bergamo e dintorni. Basta commentare la notizia scrivendo la propria preferenza.

