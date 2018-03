La Primavera inizia a sentirsi - Foto

Pienone a Bergamo e per il Fai Clima più mite e anche un pallido sole che ha portato tantissimi bergamaschi a spasso, tra il centro cittadino con i negozi aperti, Città Alta, e l’incanto delle Mura, fino in provincia con le Giornate del Fai che hanno riscosso molto successo.

Sono piaciute le location scelte dal Fai per questo weekend che profuma di Primavera. A Mornico folla nei quattro siti organizzati con le aperture per i visitatori, e in particolare alla fabbrica Pedrali. Bene anche in Val Seriana e in Val di Scalve, con 200 persone ciascun sito aperto. Successo per le aperture del Castello di San Vigilio a Bergamo e del Castello di Bianzano.

A Bergamo domenica affollata: centro col pienone e i negozi aperti, ma anche sul Sentierone tanta gente alle bancarelle di Primavera. C’è chi sceglie Città Alta, chi lo Street Food in piazzale Alpini. E la Primavera si fa sentire.

