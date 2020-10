La richiesta della Lombardia: chiudere alle 23

Ok del governo. «Weekend fermi centri commerciali» La Lombardia ha deciso di chiedere al governo l’istituzione del coprifuoco sul territorio regionale dalle 23 alle 5 dopo che la «Commissione indicatori» istituita dalla direzione generale del Welfare ha previsto che al 31 ottobre, potrebbero esserci circa 600 ricoverati in terapia intensiva e fino a 4.000 in terapia non intensiva.

Oltre alla richiesta al governo per istituire il coprifuoco alle 23 a partire da giovedì 22 ottobre, nella riunione che si è tenuta lunedì 19 ottobre con il presidente della Regione Attilio Fontana e tutti i sindaci dei Comuni capoluogo, «tutte le parti intervenute hanno condiviso l’opportunità della chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, della media e grande distribuzione commerciale, tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità». È quanto si legge in una nota della Regione. La decisione sarà contenuta nella prossima ordinanza emanata dalla Regione.

Alla videoconferenza in cui è stato chiesto di condividere con il Governo il coprifuoco dalle 23 alle 5 in Lombardia erano collegati tutti i sindaci dei capoluoghi lombardi di provincia. Erano invece presente a Palazzo Lombardia, con il presidente Attilio Fontana il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente dell’Anci Lombardia, dell’Unione provincie lombarde, i capigruppo di maggioranza e minoranza in Consiglio regionale.

La proposta ha l’ok del governo: «Sono d’accordo sull’ipotesi di misure più restrittive in Lombardia. Ho sentito il presidente Fontana e il sindaco Sala e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore». È quanto ha dichiarato all’Ansa il ministro della Salute Roberto Speranza.

