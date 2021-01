La ripresa delle lezioni in Bergamasca

29.921 tamponi dall’avvio delle lezioni I numeri aggiornati di Ats Bergamo della settimana dall’11 al 17 gennaio con i dati anche da inizio anno scolastico.

Nell’ultima settimana Ats Bergamo ha sottoposto a tampone 460 persone tra studenti e personale scolastico: di questi, sono risultati positivi in 25.

Le classi in quarantena nell’ultima settimana, tra l’11 e il 17 gennaio, sono state 11 in tutta la Bergamasca. Dall’inizio dell’anno scolastico al 22 novembre, Ats Bergamo ha effettuato 29.921 tamponi in ambito scolastico.

Il riepilogo della settimana dal 11 al 17 gennaio:

- tamponi da inizio anno scolastico al giorno 17 gennaio 2021: 29.921

- tamponi settimana 11-17 gennaio 2021: 460

- positivi settimana 11-17 gennaio 2021: 25

- classi in quarantena settimana 11-17 gennaio 2021: 11

