Rivierasca, si riapre nel weekend

Ma a senso unico alternato - Il video Prosegue lo sgombero dei detriti lungo la Rivierasca: la strada strategica per la circolazione sul lago dovrebbe riaprire nel weekend.

Prosegue lo sgombero dei detriti lungo la Rivierasca, che dovrebbe riaprire per il weekend nei due sensi di marcia, per poi ripristinare il senso unico alternato nei cantieri mobili fino all’ultimazione degli interventi. Anche i battelli spazzini dell’Autorità di bacino stanno lavorando. Nel pomeriggio di mercoledì 30 maggio hanno raccolto cataste di legna, ramaglie e rifiuti in prossimità del lido San Rocco a Predore, come un po’ in tutto il basso lago. «In due giorni – spiegano gli operatori – abbiamo riempito una quindicina di container da 10 tonnellate, siamo a metà del lavoro». Il servizio su Bergamo Tv di Luca Cuni.

