La scomparsa di Lino Savoldelli

Sportivo e commercialista doc Il ricordo del dirigente sportivo e commercialista scomparso all’età di 91 anni: giovedì 13 giugno i funerali.

Prima una conoscenza di pochi mesi per poi sfociare in indelebile amicizia. Essere legati in maniera intensa per quasi mezzo secolo a Lino Savoldelli, scomparso lunedì 10, a 91 anni, ci risultato troppo facile. Ci aveva messi in contatto a metà anni 70 il compianto Ferruccio Valoncini ( allora presidente della cittadina Alpe) che aveva in Savoldelli il classico braccio destro nella conduzione amministrativa della storica società di pallacanestro nata all’oratorio della parrocchia delle Grazie. Da oculato e professionale commercialista Lino si preoccupava innanzitutto che i conti fossero a posto a garanzia amava dire «di una continuità sportiva per eccellenza». Ma il suo certificato dna di uomo di sport lo faceva sforare in appropriati consigli e suggerimenti in più ambiti al di là cioè dei bilanci e dei contenimenti dei costi. Di Savoldelli, Valoncini, se ne serviva pure per i rapporti con la Federazione del pallone a spicchi e con i rappresentanti della stampa.

È in questo ambito che personalmente e con i colleghi lo si apprezzò di colpo in virtù di una innata cordiale diplomazia e di una singolare signorilità. Insomma, il classico gentiluomo con il quale era estremamente piacevole conversare a lungo affrontando un sacco di argomenti. Lo stesso ruolo dirigenziale l’ha svolto per tanto tempo successivamente alla «Carnovali», altro sodalizio di pallacanestro al cui timone c’era Maurizio Giacometti. Eravamo soliti incontrarci, anche di recente, in centro: nonostante i sopraggiunti acciacchi dovuti all’avanzare dell’età aveva mantenuto intatto il proverbiale savoir faire e l’interesse sulle vicende del basket di casa nostra. Ma non lo si trovava impreparato nemmeno sull’Atalanta visto che da giovane amava ricordare di aver praticato il calcio agonistico con discreti risultati.

I funerali si svolgeranno giovedì 13 alle ore 10,30, al Tempio di Ognissanti del cimitero monumentale di viale Pirovano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA