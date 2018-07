La segue in pullman fino a casa

Ragazzino la scippa: via collana d’oro La donna è stata pedinata da un giovane sceso dall’autobus con lei. Le ha strappato una collana d’oro.

È scossa e amareggiata la settantanovenne che venerdì mattina ha subito uno scippo sotto casa, a Monterosso. La collana d’oro che le è stata rubata è un ricordo del suo matrimonio, un regalo del marito ora ottantacinquenne. Lo scippo è avvenuto in via Acquaderni, intorno alle 9.55.

«Ho preso il pullman numero 6 – racconta la donna, che preferisce mantenere l’anonimato – e sono scesa in via Bossi. Insieme a me è sceso un ragazzo che avrà avuto 16-17 anni, di carnagione olivastra. Mi ha chiesto informazioni per andare in centro, io gli ho detto che aveva sbagliato e doveva prendere il pullman dall’altra parte della strada». A quel punto la signora si è incamminata verso casa. «Ho notato che mi seguiva mentre parlava al telefono. Poi mi sono fermata per dirgli che il pullman era dall’altra parte ma lui mi ha detto che doveva prima raggiungere un amico. Una volta fuori dalla mia abitazione, mi ha detto che doveva trovarsi con l’amico in un parchetto, chiedendomi dove si trovasse. Gli ho detto che qui vicino ce n’è uno ma non sapevo se fosse quello, così gli ho consigliato di aspettare l’amico all’inizio della via». Approfittando di una distrazione della donna il ragazzo le si è avvicinato strappandole la collana d’oro per poi dileguarsi.

