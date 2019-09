La settimana inizia con il brutto tempo

Poi un miglioramento: torna il sole La perturbazione che sta coinvolgendo l’Italia da domenica 22 settembre e ha colpito in particolare le regioni nordoccidentali, continuerà a infastidire il nord Italia anche lunedì 23 settembre con un fronte freddo che avrà ripercussioni fin sul Tirreno.

Attesi quindi piogge e rovesci diffusi al Nordest concentrati prevalentemente a ridosso delle aree montuose: qualche pioggia anche al Nordovest al primo mattino, ma qui subentrerà un rapido miglioramento in giornata piuttosto netto a partire da Valle d’Aosta e Piemonte, in estensione verso Est. Il brutto tempo dovrebbe lasciare la Bergamasca a metà della settimana per garantire un miglioramento che proseguirà fino al weekend.

