La sfortuna degli ex gioielli atalantini

Gagliardini, Spinazzola e Conti out Le tre promesse atalantine per motivi diverse sono state escluse dalle liste delle Coppe Europee di Inter, Juventus e Milan.

Nelle liste dei giocatori che disputeranno la prossima Champions League non ci saranno Roberto Gagliardini e Leonardo Spinazzola, due giocatori che il pubblico bergamasco e atalantino conosce bene, esclusi da Inter e Juventus per differenti motivi. Il centrocampista interista di Dalmine non è entrato nell’elenco a causa del fair play finanziario: serviva equilibrio tra acquisti e cessioni sul mercato per rispettare i parametri fissati dall’Uefa, e con la società ha dovuto rinunciare a ben tre giocatori (anche Joao Mario e a Dalbert). Inserito Candreva. Quanto all’esterno bianconero, invece, la motivazione è fisica, visto che Spinazzola è ancora in fase di recupero dall’infortunio al ginocchio destro e sarà di nuovo arruolabile tra un paio di mesi. Nella lista di Europa League del Milan, out Andrea Conti, anche lui ex atalantino, sebbene sia quasi pronto a rientrare dopo un lungo stop.

© RIPRODUZIONE RISERVATA