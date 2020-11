La situazione della scuola bergamasca

23.862 tamponi dall’avvio delle lezioni I numeri aggiornati della settimana dal 16 al 22 novembre con i dati anche da inizio anno scolastico.

Nell’ultima settimana Ats Bergamo ha sottoposto a tampone 1.804 persone tra studenti e personale scolastico: di questi, sono risultati positivi in 167.

Le classi in quarantena nell’ultima settimana, tra il 16 e il 22 novembre, sono state 29 in tutta la Bergamasca. Dall’inizio dell’anno scolastico al 22 novembre, Ats Bergamo ha effettuato 23.862 tamponi in ambito scolastico.

Ecco i dati della settimana dal 9 al 15 novembre per un raffronto.

Il riepilogo della settimana dal 16 al 22 novembre:

- tamponi da inizio anno scolastico al giorno 22 novembre: 23.862

- tamponi settimana 16-22 novembre 2020: 1.804

- positivi settimana 16-22 novembre 2020: 167

- classi in quarantena 16-22 novembre 2020: 29

