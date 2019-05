La solidarietà delle Penne nere Fatti, non parole: i numeri sullo striscione

La solidarietà delle Penne nere

Il bilancio della solidarietà degli Alpini nel corso del 2018 non ha bisogno di troppe parole. Contano i fatti, ben riassunti nei numeri esposti sullo striscione che vedete in foto: 2 milioni 604 mila 334,50 ore lavorate, in euro 71 milioni 671 mila 285,44 euro; e infine ben 6 milioni 231 mila 842 ,78 euro di somme raccolte e donate.

