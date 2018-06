La stracciatella, regina del gelato orobico

In Piazza Vecchia trecento chili di gusto Si celebra la stracciatella, il gusto di gelato made in Bergamo, con sketch comici, eventi e tanti assaggi in Città Alta.

Trecento chili di stracciatella in Piazza Vecchia: così Bergamo celebra il gusto di gelato più famoso al mondo e nato proprio tra le Mura Venete dalla famiglia di gelatieri Panattoni de La Marianna in Città Alta. Domenica 17 giugno, alle 11, debutta «Stracciatelling - La festa del gelato», che proseguirà fino alle 19 con sketch comici sulla storia del gelato, musica e spettacoli circensi in Piazza Vecchia.

Questa mattina nella sede di ASCOM Bergamo si è svolta la conferenza stampa di Stracciatelling – La festa del gelato. Alla presenza dei media e dei numerosi partner del progetto è stato presentato il goloso evento che... https://t.co/69VTg9iEzp — EXPOGelato2015 (@EXPOGelato2015) 7 giugno 2018

A partire dalle 15 sarà possibile assistere alla produzione di circa 300 chili di gelato che verrà poi distribuito gratuitamente. Il progetto è promosso da Comune di Bergamo, Ascom, Camera di Commercio, Gelatieri bergamaschi, ExpoGelato.

