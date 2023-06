La Strawoman 2023 è una festa, ottomila magliette rosa in giro per la città - Le foto

Ottomila magliette rosa per la tappa bergamasca dell’edizione 2023 della Strawoman, la corsa-camminata non competitiva di cinque e dieci chilometri che, partita dal Sentierone, si è snodata fino al centro storico di Città Alta, passando per le Mura. Tra i partecipanti «qualcuno sta facendo il tour delle diverse tappe italiane», ha affermato Sergio Palazzo, fondatore e responsabile dell’evento in tutta Italia, evidenziando anche come il numero di uomini che partecipano agli appuntamenti nelle diverse città sta aumentando di anno in anno.