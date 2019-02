La Superluna dà spettacolo nel cielo Mandaci la tua fotografia

La Superluna dà spettacolo nel cielo

La luna più splendente del 2019 ha mantenuto le aspettative. Basta rivolgere gli occhi al cielo per vedere splendere il disco luminoso in tutta la sua bellezza. «Sappiamo che Superluna non è un termine scientifico, ma ha il pregio – spiega Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope - di trasferire in modo efficace il significato che la fase di luna piena è vicina al perigeo, ossia al punto dell’orbita lunare che corrisponde alla minima distanza dalla Terra. Questo fa apparire la luna piena più luminosa e circa il 7% più grande di una luna piena normale». La Luna percorre intorno alla Terra un’orbita molto schiacciata, nella quale ogni mese tocca la distanza minima (perigeo) e quella massima (apogeo): la Superluna si ha ogni volta che la Luna piena coincide con l’orario del perigeo. Alle 10,07 del 19 febbraio la Luna si troverà quindi al perigeo e la sua distanza dalla Terra sarà di 356.761 chilometri.

