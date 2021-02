Covid, l’Agenzia delle Dogane cerca medici

Ne servono 7, uno anche per Bergamo L’appello è stato rilanciato dall’Agenzia delle Dogane.

Con Avviso n. 12947/2020 del 15 aprile 2020 la Direzione Territoriale I - Lombardia ha avviato la ricerca di 11 medici, laureati in medicina e chirurgia con regolare abilitazione professionale, da adibire h24 - tramite reperibilità e secondo le direttive impartite dal medico coordinatore della Task Force Covid 19 da tempo operativa presso le strutture centrali e territoriali dell’Agenzia delle dogane e di monopoli - all’assistenza medica finalizzata alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid 19 in favore del personale ADM o, a fini preventivi, dei soggetti potenzialmente fonte di contagio per detto personale, nell’ambito del territorio della Lombardia.

Oggi all’appello ne mancano sette da destinare agli uffici della Direzione Territoriale e di Bergamo, Malpensa, Milano 1, Milano 2, Pavia e Tirano. Le unità di personale medico che si renderanno disponibili potranno essere chiamate a prestare assistenza anche per più uffici. https://www.adm.gov.it/portale/-/avviso-esplorativo-per-lindividuazione-di-medici-da-destinare-alla-task-force-per-la-direzione-lombardia)

