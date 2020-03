La versione digitale de L’Eco di Bergamo

Un euro alla settimana nell’emergenza «A distanza ma insieme». Nasce l’iniziativa de L’Eco di Bergamo che, nell’emergenza coronavirus, offre la sua versione digitale a 1 euro alla settimana.

Il presidente de L’Eco di Bergamo Massimo Cincera: «Il primo passo da fare per combattere il coronavirus è quello di stare a casa ma questo non vuol dire essere distanti. Noi siamo una sola provincia, un solo cuore. Una sola voglia di rinascere più vitali di prima». Con questo spirito e con queste parole nella mente, in queste settimane L’Eco di Bergamo sta riuscendo a non fare mancare ai bergamaschi l’informazione sull’emergenza provocata dal Covid-19.

Uno sforzo importante in un momento difficile, dato che anche la nostra redazione è stata colpita direttamente dal virus ma, come tutti i bergamaschi, stiamo facendo ogni sforzo possibile per continuare a svolgere il nostro servizio a vantaggio dei lettori. Un pensiero particolare e un ringraziamento va agli amici edicolanti che nonostante il momento di grave difficoltà stanno continuando a presidiare il territorio e la nostra solidarietà è rivolta a quelli di loro che purtroppo non riescono.

È da questi presupposti che nasce l’iniziativa «A distanza, ma insieme». L’Eco di Bergamo nella sua versione digitale a 1 euro a settimana. Questa non vuole essere una promozione o un’offerta ma il nostro modo per garantire a tutti un accesso all’informazione. Come redazione, come parte de L’Eco di Bergamo e come Italiani siamo vicini a tutti voi.

