L’abbraccio a Gimondi di tifosi e amici Camera ardente fino alle 20 di lunedì

L’abbraccio a Gimondi di tifosi e amici

È finalmente a casa, Felice Gimondi. Intorno all’una di lunedì 19 agosto la salma è arrivata a Paladina e la camera ardente, allestita nella chiesetta adiacente la chiesa parrocchiale, è stata aperta alle 7 di stamattina e chiuderà, su disposizione della famiglia, alle 20 (e non alle 23 come precedentemente comunicato).

Tre paesi in lutto cittadino con bandiere a mezz’asta: Sedrina, Almè e Paladina. I funerali verranno celebrati domattina alle 11 dal parroco di Paladina don Vittorio Rossi e monsignor Mansueto Callioni, parroco di Almè e guida spirituale della famiglia Gimondi. La piazza antistante alla chiesa sarà chiusa dalle 8 di martedì 20 agosto: sono attese circa duemila persone. I funerali saranno trasmessi in diretta su RaiSport a partire dalle ore 10.40.

Tantissimi i tifosi e gli appassionati di ciclismo che sono giunti alla spicciolata a rendere omaggio alla salma di Gimondi fin dal primo mattino. Alcuni indossano le maglie commemorative, altri sono arrivati in sella alla loro bicicletta, altri mostrano sul cellulare foto salvate in bianco e nero di primi «selfie» con l’amato idolo della due ruote. I primi giunti per una preghiera alle 7 sono stati proprio monsignor Callioni e Giovanni Bettineschi, presidente Promo Eventi e organizzatore delle tappe lombarde del Giro, ma anche Luigi Corelli e Gianluigi Sanga. Tra gli ex professionisti che hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla moglie Tiziana e alla figlia Norma ci sono Claudio Corti, Mirco Gualdi, Gianluca Valoti e Rossella Di Leo, Beppe Manenti. In mattinata arriveranno anche dei bus dalla Liguria con i parenti della moglie.

La figlia Norma ha trovato la forza di scrivere una lettera al suo papà, così come era solita fare da bambina (lettera pubblicata sulla sua pagina Facebook). Ne riportiamo un passaggio: «Il tuo cuore grande e forte non ha retto e ora sei qui su questo tavolo, in questa stanza gelida. Vorrei poterti dire: alzati papà, ci sono tanti che fanno il tifo per te. Ci sono gli amici di sempre, i “gimondiani” che sono ancora qui ad acclamarti e ci siamo anche noi: io, mamma e Federica che vogliamo vederti ancora una volta sorridere».

E ad attendere a casa il loro rientro anche i familiari ed i fratelli Gimondi: Giuseppe (Pinuccio) il maggiore che abita ad Almenno San Salvatore ed Alessio, il più giovane, che abita ad Almè. Portavoce è il nipote Massimo (classe 1971), l’ultimo della dinastia dei Gimondi in sella.

