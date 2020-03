Ladri tentano furto al supermercato In’s

Sfondano saracinesca, poi la fuga Ladri in fuga domenica sera 8 marzo al supermercato In’s di via Stendhal 3 in città. Con un’auto-ariete hanno sfondato una cler e un portone facendo scattare l’allarme: all’arrivo delle guardie della Mondialpol sono scappati.

Ladri in fuga domenica sera al supermercato In’s di via Stendhal 3 in città. Alle 21,45 dell’8 marzo è scattato l’allarme collegato all’istituto di vigilanza Mondialpol, che ha subito inviato due pattuglie per un sopralluogo. All’arrivo delle guardie giurate i ladri sono scappati su una station wagon di colore scuro riuscendo a far perdere le tracce.

Non sono riusciti comunque a entrare nel supermercato: utilizzando l’auto come ariete hanno sfondato una cler e un portone del magazzino sul retro, ma l’antifurto si è subito azionato insieme ai nebbiogeni che hanno riempito di fumo l’area. Probabilmente puntavano alla cassaforte, ma l’antifurto e l’arrivo delle guardie li hanno costretti alla fuga a mani vuote. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Bergamo per le ricerche.

