Ladri in azione alla gelateria Martinella

Presi grazie alla telefonata di un vicino Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica in via Corridoni a Bergamo: arrestati dalla Polizia grazie all’allarme lanciato da un vicino.

Hanno forzato l’ingresso della gelateria Martinella in via Corridoni a Bergamo rompendo la parte alta di una porta e si sono introdotti nel locale in piena notte cercando contanti e oggetti di valore. È successo nella notte tra sabato 22 e domenica 23 settembre intorno alle tre al civico 107: i malviventi hanno preso un pc portatile, 170 euro del fondo cassa e 44 biglietti Atb, persino qualche dolciume. Un vicino però ha sentito i rumori e ha dato l’allarme: sul posto è intervenuta la Polizia e ha rintracciato i due malviventi arrestati per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di due fratelli, di 22 e 29 anni, originari del Burkina Faso, con precedenti e denunciati più volte per furto aggravato. Il pm di turno ha ravvisato gli elementi di una rapina impropria: i due sono stati portati in carcere in attesa di processo.

La gelateria Martinella in via Corridoni 107 a Bergamo

