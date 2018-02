Laia Sainz visita la Nolangrup

Casco speciale in regalo La campionessa spagnola visita l’azienda e le dipendenti di Nolangroup le omaggiano una versione speciale con tutte le loro firme. Successivamente assembla con loro il casco off-road X-502.

Dodicesima assoluta alla Dakar 2018, Laia Sanz è la donna simbolo dell’off-road. Da pochi mesi Laia è entrata a far parte della famiglia dei #nolanriders e lo scorso venerdì, per la prima volta, ha visitato gli stabilimenti Nolangroup dove ha ricevuto un omaggio speciale. Le dipendenti le hanno regalato un casco X-502 su cui risaltano tutte le loro firme.

La Dakar 2018 è stata definita l’edizione più difficile e dura di sempre e Laia Sanz ha ottenuto un posizionamento importante. Le dipendenti di Nolangroup, che realizzano anche il suo casco, hanno voluto così offrirle un piccolo riconoscimento per come Laia le rappresenta nel mondo. «Questo casco è per me una sorpresa, sono emozionata, perché in un mondo molto maschile come quello dell’off-road è bello sentire il supporto di altre donne» - ha commentato Laia Sanz. Successivamente, la visita si è trasformata in un piccolo workshop per la giovane pilota che è stata chiamata ad assemblare in prima persona il casco X-502 che indossa in gara. Nei reparti produttivi di Nolangroup, Laia ha potuto assistere allo stampaggio della calotta, all’applicazione delle decals e, più in generale, all’intero ciclo di produzione.

«Laia è una forza della natura e siamo contenti che il modello X-502 sia ora il suo compagno di viaggio. Insieme sono i nostri portabandiera nel mondo dell’off-road» - ha detto Enzo Panacci AD Nolangroup. «Conoscere da vicino come nasce un casco, elemento così importante per la sicurezza di noi piloti è stata un’esperienza davvero affascinante». «Il casco X-502 è stato un ottimo alleato durante la Dakar, ma non mi ero mai soffermata a ragionare su quanto fosse complesso produrlo - ha dichiarato Laia -. Per realizzare un casco che risponda davvero alle esigenze di chi fa off-road si impiegano materiali di alta qualità e vengono richiesti cura dei particolari e soprattutto passione, la stessa che ho respirato oggi in Nolangroup».

© RIPRODUZIONE RISERVATA