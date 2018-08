L’alba dall’Albani e la neve sull’Adamello

Termometro giù, ma torna il sole - Video Un alba fantastica a 2000 metri in Val di Scalve e L’Adamello si tinge di bianco. Guarda gli splendidi video dei rifugi.

Dopo la perturbazione torna il sereno al Nord e lascia come eredità temperature a picco, soprattutto in montagna. Al rifugio Albani in alta Val di Scalve il termometro è sceso a 5 gradi e i gestori hanno postato sul loro profilo Facebook uno splendido video dell’alba della mattina di domenica 6 agosto, in lontananza si vedono le cime dell’Adamello imbiancate. Guarda.

E proprio sulle cime dell’Adamello è arrivata una piccola spruzzata di neve che ha reso il panorama incantevole. questo il video girato domenica mattina sul rifugio Garibaldi.

Il meteo per i prossimi giorni prevede tempo bello e temperature in risalita. Una nuova perturbazione all’orizzonte dovrebbe arrivare giovedì, ma è ancora presto per dirlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA