Lallio, Il forno per il pane buono 2 volte

La donazione in ricordo di don Fausto L’iniziativa di Fondazione Ubi Banca popolare di Bergamo per aiutare i minori in difficoltà in memoria di don Fausto Resmini, sacerdote morto nella pandemia.

La Fondazione Ubi Banca Popolare di Bergamo ha deliberato un’iniziativa di solidarietà che, seppur prevista dagli scopi istituzionali sin dalla sua costituzione (art. 4 dello Statuto del 1991), rappresenta di fatto una novità. Da quest’anno, infatti, la Fondazione si farà promotrice oltre che sostenitrice di un progetto dedicato ai più poveri, fragili ed emarginati; a quanti erano al centro della cura e del ministero pastorale di don Fausto Resmini, compianto sacerdote e educatore, testimone di carità, vittima del Covid19, alla cui memoria è dedicata l’iniziativa.

Un impegno annuale, quello che assume la Fondazione, per il reinserimento lavorativo e sociale, la lotta alla povertà alimentare e educativa, l’accoglienza e il recupero di minori fragili, l’integrazione e inclusione sociale degli emarginati.

Le iniziative saranno selezionate o co-progettate in collaborazione con la Caritas Diocesana Bergamasca e l’Opera Diocesana Patronato San Vincenzo, realtà profondamente radicate e punto di riferimento in città e in provincia per la promozione della carità e della solidarietà verso le persone e le comunità più in difficoltà.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ubi Bpb ha deliberato per il 2020 un contributo di venti mila euro in favore del progetto «Doppio Zero, il pane buono due volte», gestito dalla Cooperativa sociale «Il Mosaico» e promosso dalla Fondazione «Don Lorenzo Milani», destinataria del contributo.

Il progetto, l’ultimo voluto e avviato da don Resmini, ispirato allo stile che gli era proprio degli interventi piccoli ma di grande significato, prevede l’avvio di un panificio con forno. Acquistato lo scorso dicembre nel comune di Lallio, il panificio è stato ristrutturato e aperto a febbraio 2020 come attività di rivendita pane, formaggi e salumi. Attualmente è in fase di definizione la seconda parte dell’intervento, vero cuore dell’iniziativa, che prevede la sostituzione del vecchio forno, ormai vetusto e fuori norma, con uno nuovo, insieme ad altri macchinari per la preparazione degli impasti e delle diverse forme di pane. Il contributo della Fondazione Ubi Banca Popolare di Bergamo è destinato a questi acquisti.

Il progetto «Doppio Zero, il pane buono due volte» si rivolge ai ragazzi ospiti delle strutture di accoglienza della comunità Don Milani di Sorisole, e a giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali che possono accedere a lavori esterni alla Casa Circondariale, per offrire loro reali possibilità di acquisizione e consolidamento di competenze professionali poi trasferibili nel mercato del lavoro e, in alcuni casi, in percorsi di autoimprenditorialità.

L’obiettivo principale è quello di offrire alle persone coinvolte una formazione specifica, sia con l’ausilio di fornai esperti che frequentando corsi in panificazione e, per alcuni, un periodo lavorativo presso il negozio e il forno, con la possibilità di costruire e rinforzare anche competenze relazionali utili ad un efficace inserimento nel mercato del lavoro. Con rivendita e forno a pieno regime, il progetto «Doppio Zero, il pane buono due volte» prevede l’inserimento di 4/5 ragazzi con contratti di apprendistato.

