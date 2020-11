Lallio, si ribalta un’auto -Foto

In ospedale un 22enne L’incidente è avvenuto alle 17 in via Aldo Moro.

Un ferito, trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, è il bilancio dell’incidente che si è verificato a Lallio in via Aldo Moro, sabato 28 novembre verso le 17.

Ancora non si conosce la dinamica di quanto accaduto. Un auto si è ribaltata e il 22enne che era alla guida è stato trasportato in codice giallo al Papa Giovanni.

Sul posto anche la Polizia Locale di Lallio, i Vigili del fuoco e una pattuglia della Sorveglianza Italiana.

