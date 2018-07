L’amore può tutto, nemmeno la malattia

ha indebolito 45 anni di matrimonio La storia d’amore di Rosalba e Umberto: da 45 anni uniti anche nell’affrontare il Parkinson.

«È facile stare insieme – dice lo scrittore Maurizio De Giovanni – quando va tutto bene. Il difficile è quando si devono superare le montagne, fa freddo e tira vento. Allora, forse, per trovare calore, uno si deve fare un poco più vicino».

Rosalba Latella e Umberto Laganà, entrambi in pensione, vivono a Colognola. Stanno insieme da quasi cinquant’anni, sposati da 45. Da quattro devono affrontare il Parkinson: è Rosalba a essere ammalata, ma riescono ad andare oltre - la paura, la preoccupazione, la sofferenza - soltanto insieme, tenendosi per mano. «Abbiamo fatto lo stesso – sottolinea Umberto – davanti a ogni prova della vita. Questa in fondo è soltanto una malattia». Sembra facile, ma non lo è: il punto di vista cambia tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA