Due dei miltari già in servizio a Bergamo (Foto by Colleoni)

Lamorgese a Gori: altri 25 militari

«Sulle chiusure ancora niente impegni»

Il sindaco Gori è stato contattato dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che ha annunciato l’invio di 25 militari a Bergamo per funzioni di controllo del territorio. Videoconferenza col premier Conte, sul tema delle ulteriori misure restrittive chieste da Gori, dai sindaci lombardi e da Regione Lombardia, «c’è attenzione, ma non ancora impegni».

Lunga videoconferenza nel pomeriggio del 21 marzo per il sindaco Gori, impegnato con i sindaci delle Province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona e Piacenza) in un lungo confronto, di quasi un’ora e mezza, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tema ovviamente la situazione del coronavirus in Lombardia e nella provincia di Bergamo: argomento centrale del confronto sono state le criticità del sistema sanitario, con il bisogno urgente di dispositivi di protezione, ma soprattutto di equipaggiamento e personale medico.

Conte ha rivelato che la call del Governo del pomeriggio di ieri, per reperire 300 medici, ha dato un riscontro molto superiore, con 3.500 candidature raccolte al pomeriggio di oggi. «Arriveranno quindi presto medici e infermieri a soccorso delle strutture del territorio – ha spiegato Gori – e abbiamo anche la possibilità di ottenere respiratori e ventilatori grazie alle relazioni internazionali con altri Paesi, come la Russia, ci ha spiegato il premier Conte».

Sul tema delle ulteriori misure restrittive chieste da Gori, dai sindaci lombardi e da Regione Lombardia, «c’è attenzione, ma non ancora impegni. Noi sindaci abbiamo con forza ribadito la richiesta di ulteriori misure restrittive, con includano anche le attività produttive non essenziali o strategiche. Almeno per la Lombardia. Quello di oggi è stato comunque un segno di attenzione molto esplicito del Governo. Il presidente Conte ha espresso affetto e solidarietà verso tutti i nostri cittadini in queste ore così difficili».

Poco dopo, sempre nel pomeriggio, il sindaco Gori è stato contattato anche dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che ha annunciato l’invio di 25 militari che saranno inviati a Bergamo per funzioni di controllo del territorio: «Saranno dislocati in base alle indicazioni della Prefettura, per dare un aiuto alle forze dell’ordine e alla polizia locale. Anche questo è un apprezzabile segnale di attenzione. Ringrazio i ministri che si stanno fattivamente interessando delle necessità del nostro territorio, e con loro i nostri parlamentari, che certo hanno contribuito a sollecitarne le decisioni».

