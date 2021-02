L’appello di Ats ai tifosi atalantini:

«Stasera la partita guardatela da casa» L’Ats di Bergamo: prudenza, vicini alla squadra ma davanti alla televisione.

Il direttore generale dell’Ats di Bergamo Massimo Giupponi ha scritto una lettera aperta ai tifosi atalantini per invitarli a evitare ogni forma di assembramento anche in un giorno speciale come oggi.

«Cari tifosi Atalantini - inizia la lettera -, la giornata storica che stiamo per vivere sportivamente parlando, che vede la nostra Atalanta incontrare l’icona del calcio Real Madrid, è un’occasione di orgoglio, gioia e partecipazione sportiva che ci ricorderemo sempre».

«Accompagniamo i nostri calciatori nerazzurri idealmente con il sostegno della nostra vicinanza e col calore che loro meritano e noi sappiamo regalare, ma con la prudenza che il momento storico ci richiede, evitando assolutamente la presenza fisica allo stadio e nelle sue vicinanze: teniamo ben presente il pericolo di contagio di quel virus che stiamo combattendo con tutte le nostre forze e capacità» contonua la lettera del direttore generale di Ats Bergamo,

«Viviamo la grande e storica partita con la prudenza e la cautela che il momento e le misure sanitarie di prevenzione richiedono, evitando incontri, abbracci, cori ed assembramenti. Verrà di nuovo il momento di vivere questi atteggiamenti nella massima libertà, e sicuramente noi saremo lì, ma occorre avere ancora pazienza: la stessa che abbiamo dimostrato nell’attendere questo incontro-sogno col Real».

«Il popolo dei tifosi bergamaschi ancora una volta saprà dare la sua vicinanza alla Dea dimostrando il suo affetto ed il rispetto del prossimo: pur se a casa davanti alla tv, ci sentiremo perfettamente parte di un piccolo pezzo di storia calcistica di Bergamo, da raccontare ai nipoti...» conclude così la lettera Giupponi.

�� #Atalanta-Real Madrid: questa sera seguiamo la nostra squadra del �� da casa, per proteggere noi e gli altri dal... Pubblicato da ATS Bergamo su Mercoledì 24 febbraio 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA