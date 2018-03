Largo Belotti, attenti alla telecamera

Per la Ztl scattano le multe dal 2 maggio La notizia è arrivata ai residenti con dei volantini distribuiti dal Comune di Bergamo.

«In data 2 maggio verrà attivato il sistema di rilevazione elettronica delle violazioni presso il varco Ztl di Largo Belotti, in corrispondenza del Sentierone e attiva tutti i giorni (festivi compresi) dalle 8 alle 18». La segnalazione è arrivata nella casella della posta di molti residenti del centro di Bergamo in questi giorni e da diverse settimane il display luminoso spiega che la telecamera «è di prossima attivazione».

Il volantino in distribuzione

Dal 2 maggio, quindi, la Zona a traffico limitato di largo Belotti sarà sorvegliata e nel volantino ci sono tutte le info per come accedere alla Ztl. Per accedere a via Tasso senza prendere la multa si dovrà invece entrare da via Mario Bianco e quindi da via Camozzi.

