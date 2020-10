L’Asse interurbano chiude per lavori

nella notte tra il 9 e il 10 ottobre Nei territori di Presezzo e Bonate Sopra, stop in entrambe le direzioni dalle 21 del 9 ottobre alle 6 del 10 ottobre

La Provincia di Bergamo informa che l’Asse Interurbano verrà chiuso al transito in entrambe le direzioni dalle ore 21 del 9 ottobre alle ore 6 del 10 ottobre per lavori di sostituzione attenuatore d’urto al km 4,700, nei territori di Presezzo e Bonate Sopra. Il traffico verrà deviato lungo le strade adiacenti. L’impresa Oberti G. srl di Dalmine, esecutrice dei lavori, curerà la posa in opera e la costante efficienza di tutte le segnalazioni stradali.

