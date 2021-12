L’Atalanta vince e la ruota panoramica si tinge di nerazzurro L’Atalanta vince 4-0 contro il Venezia e la ruota panoramica in piazza Matteotti si tinge di nerazzurro.

La ruota nerazzurra

L’Atalanta vince 4-0 contro il Venezia e la ruota panoramica in piazza Matteotti si tinge di nerazzurro. La bella sorpresa è stata immortalata da alcuni passanti nella serata di martedì 30 novembre: un modo per celebrare la nuova vittoria della squadra cittadina. Alta 32 metri, composta da 24 cabine di cui una attrezzata per i disabili e una vip, illuminata in tema con le luminarie la ruota panoramica sarà aperta al pubblico fino al 9 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 23,45.

