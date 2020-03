L’Ats chiama e gli infermieri rispondono

Già in 25 disposti a ritornare in servizio Come le Ostetriche ieri, oggi anche gli Infermieri iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Bergamo hanno risposto alla chiamata dell’Agenzia di Tutela della Salute impegnata a reperire personale medico e sanitario per supportare i colleghi e le colleghe delle ASST che stanno lavorando per contrastare l’epidemia da Covid-19.

«Lo stress organizzativo cui è sottoposto il sistema sanitario in questi giorni e, soprattutto, le gravi difficoltà vissute dai colleghi infermieri e dai professionisti del nostro territorio provinciale e regionale, in conseguenza all’ulteriore evoluzione del virus COVID 19, sta ponendo le istituzioni e gli operatori nella condizione di rispondere in emergenza, costantemente e con sicurezza alle necessità, a tutela della salute della popolazione», spiega il presidente di OPI Gianluca Solitro.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bergamo sin dall’inizio sta collaborando con ATS, ASST, ospedali e strutture territoriali: “ATS Bergamo ha richiesto all’Ordine di fornire un elenco di colleghi infermieri già in quiescenza, ma disponibili al rientro in servizio. Stante l’ulteriore conferma della condizione di criticità lavorativa dei nostri colleghi, e la particolarità della misura adottata, si è subito provveduto, attraverso i dati in possesso dell’Ordine, a fornire un elenco di circa 250 infermieri in pensione, che nella giornata di lunedì sono stati contattati per verificare la disponibilità a rientrare in attività”, prosegue il presidente Solitro.

A oggi è stato fornito un elenco di circa venticinque infermieri disponibili a rientrare in servizio e per i quali sono state fatte le valutazioni affinché non venga messa a rischio la loro salute e per il rispetto della normativa in merito all’iscrizione all’ordine, che verrà riattivata straordinariamente, su indicazioni nazionali della Federazione, per un periodo determinato e senza oneri per quanti si sono resi disponibili.

«Ringrazio, a nome del Consiglio direttivo dell’Ordine di Bergamo, i colleghi che in modo straordinario stanno rispondendo alla richiesta di aiuto nel sostenere e combattere questa situazione – conclude Solitro – Il coraggio quotidiano, la resistenza alla fatica, ad orari e turni estenuanti che stanno dimostrando in queste ore gli infermieri confermano, ancora una volta, la straordinarietà delle persone che mi onoro di rappresentare. Sono sicuro che, una volta terminata questa tempesta, saremo più forti di prima e spero che non si spengano i riflettori su chi, oggi, non ha mai smesso di prendersi cura del prossimo».

«Dopo le Ostetriche, ringrazio oggi gli Infermieri per il tramite del loro presidente Gianluca Solitro. Un’altra componente essenziale del sistema sanitario bergamasco sta scendendo in campo in questa emergenza, dimostrando abnegazione e spirito di servizio per il bene di tutti», commenta Massimo Giupponi, direttore generale di ATS Bergamo.

