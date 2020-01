Lavoratori sfruttati all’autolavaggio

Denunciato un imprenditore Lavoratori sottopagati, in nero e sottoposti a controlli vessatori: questa la situazione in un autolavaggio in provincia di Bergamo.

Lavoratori sottopagati, in nero e sottoposti a controlli vessatori. Questa la situazione riscontrata dal Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro in un autolavaggio in provincia di Bergamo. A sfruttare i lavoratori, di origine nigeriana e albanese, un imprenditore bergamasco, già condannato in passato per gli stessi reati. I lavoratori nigeriani erano peraltro richiedenti asilo: per loro saranno applicate le tutele previste dal Testo Unico Immigrazione con la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, se coopereranno nel procedimento penale. I controlli si sono svolti mercoledì 29 gennaio e sono stati condotti dall’Ispettorato unitamente al Nucleo Carabinieri per la Tutela Forestale che hanno a loro volta denunciato l’imprenditore per lo sversamento di reflui non autorizzato. L’intero fascicolo è ora stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Bergamo.

