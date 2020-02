L’area di cantiere degli ex Ospedali Riuniti a novembre 2019 (Foto by Yuri Colleoni)

Lavori al padiglione anatomia ex Riuniti

In arrivo un assessorato e il polo civico Nuovi spazi per il Polo Civico di quartiere e per l’assessorato alle Politiche Sociali. Inaugurato lunedì 3 febbraio il cantiere nel padiglione dell’Anatomia, all’interno del grande complesso degli ex Ospedali Riuniti che diventerà sede della nuova Accademia Nazionale della Guardia di Finanza.

Circa 1300 metri quadrati saranno destinati al nuovo assessorato alle Politiche Sociali, attualmente in via San Lazzaro, in un immobile che il Comune di Bergamo è intenzionato a cedere. Gli altri 800 mq sono, invece, tutti a beneficio dei quartieri di Santa Lucia e Loreto, che saranno collegati grazie alla pista ciclabile di 600 metri di lunghezza che si snoderà da piazzetta Santa Lucia a piazza Risorgimento a intervento completato.

Quella della realizzazione di un grande centro polifunzionale pubblico era una delle principali richieste espresse dai cittadini intervenuti in occasione del lungo percorso di partecipazione sulla riqualificazione dell’area: tra il 2015 e il 2018 si sono infatti tenuti 4 assemblee pubbliche (alcune organizzate dalla rete sociale e dal Comitato del quartiere) e ben 15 incontri di gruppi tematici, oltre a due sopralluoghi con l’Assessore Francesco Valesini nell’ex padiglione dell’Anatomia.

L’intervento prevede di ricavare 90 posti auto interrati nel comparto di via XXIV Maggio che saranno destinati a cittadini e residenti che hanno sempre reclamato maggiori parcheggi nella zona. All’interno dell’area degli ex Riuniti inoltre la Guardia di Finanza troverà posto anche per alcune strutture sportive che saranno anche convenzionate per un utilizzo pubblico.

Al polo civico saranno destinati molti degli spazi del piano interrato, con laboratori e sale riunioni per il quartiere, e parte del piano terra, con uffici, servizi igienici e ulteriori spazi a beneficio dei cittadini e delle associazioni della zona. Il resto dell’immobile sarà invece destinato agli uffici e agli operatori delle Politiche Sociali del Comune di Bergamo.

«Si tratta dell’inizio di un intervento di grande significato per i quartieri di Santa Lucia e Loreto, – sottolinea l’Assessore alla riqualificazione urbana Francesco Valesini – quello sugli spazi di pubblico interesse all’interno del grande comparto degli ex Ospedali Riuniti: parliamo di un’area di oltre 122mila metri quadrati che è interessata da un intervento di riqualificazione del valore di 75milioni di euro. Di questa area, ben 5100 metri quadrati diventano nuova superficie pubblica con lavori per oltre 7 milioni di euro a carico dell’operatore. Il padiglione dell’ex anatomia e il polo civico in particolare sono il frutto di un lungo lavoro di confronto e interazione con le realtà e i residenti del quartiere: gli spazi oggetto del cantiere che inaugura di fatto in giornata rappresenteranno un centro di fondamentale importanza per Santa Lucia e Loreto, connessi come saranno dalla pista ciclabile che consentirà finalmente di rendere permeabile il comparto degli ex Riuniti».

