Lavori alla rotonda di Campagnola

Chiuso il viadotto di Boccaleone, code Nella serata di venerdì 11 settembre automobilisti in coda dal rondò delle Valli.

Code di oltre tre chilometri a Bergamo in Circonvallazione delle Valli in direzione della città e viadotto di Boccaleone chiuso per i lavori alla nuova rotonda di Campagnola. Il traffico è deviato su Borgo Palazzo.

L’intervento messo in atto dal privato che sta effettuando la riqualificazione dell’area ex Molini Moretti, prevede il rifacimento del rotonda per l’accesso al quartiere.

Gli automobilisti in transito segnalano la mancanza di informazioni sulla chiusura e oltre mezz’ora di coda per percorrere pochi chilometri.

Per chi si deve recare in quella zona è consigliabile non entrare prendere vie alternative.

