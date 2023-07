Lavori «by night» per il viadotto di Boccaleone. Modifiche alla viabilità dalle 20 alle 6

È ai nastri di partenza il secondo lotto del delicato intervento, iniziato nel 2019, per la messa in sicurezza del viadotto di Boccaleone. Il cantiere, al via lunedì 3 luglio, consente di completare la necessaria manutenzione del tratto di ponte compreso tra le vie Gabriele Rosa, Rovelli e Borgo Palazzo. In questo modo il Comune chiude il cerchio e conclude l’operazione (del valore totale di circa un milione e mezzo di euro, 535mila per questo secondo lotto) per la sistemazione di una delle aree più trafficate della città.