Lavori di manutenzione sull’autostrada

A4, chiusi i caselli di Seriate e Grumello Lavori di manutenzione sulla A4 Milano-Brescia: chiusi i caselli di Seriate e Grumello.

Sulla A4 Milano-Brescia, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura. Lo comunica Autostrade. Sarà chiusa l’entrata di Seriate: in ingresso verso Torino, nella cinque notti di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 luglio, con orario 21-5; in ingresso verso Venezia, dalle 21 di mercoledì 10 luglio alle 5 di sabato 13 luglio. In alternativa, chi è diretto verso Torino e Venezia, può entrare in A4 utilizzando le stazioni di Bergamo o Grumello; sarà chiuso il casello di Grumello: in uscita provenendo da Torino, nelle due notti di giovedì 11 e venerdì 12, con orario 21-5; in uscita provenendo da Venezia e in ingresso verso Torino, dalle 18 alle 22 di lunedì 8 luglio. In alternativa, chi arriva da Torino e Venezia, può uscire alla stazione di Ponte Oglio. Mentre chi è diretto verso Torino può utilizzare l’entrata di Seriate.

