Lavori sull’Asse, il cantiere va avanti. Traffico più scorrevole, ma restano le code - Foto e video

I lavori quindi proseguono e andranno avanti per un mese. La situazione è ora monitorata dopo il caos di martedì 21 marzo. Mercoledì il traffico è comunque più sostenuto ma non ci sono code o auto ferme per ore. Restano problemi in via Gavazzeni, per esempio, dove sono state segnalate code così come raggiungere la città ha richiesto a molti automobilisti strade alternative che hanno causato incolonnamenti e tragitti più lunghi. Un lettore segnala per esempio «di aver impiegato, da Alzano all’ospedale di Bergamo, 1 ora e 20 minuti».

I disagi sono esplosi martedì per un restringimento della carreggiata a una sola corsia (quella veloce) lungo circa 250 metri subito dopo lo svincolo di via Grumellina che, per consentire agli operai di lavorare in sicurezza, è stato chiuso sia in entrata che in uscita. La strozzatura si è resa necessaria a causa della posa di una quarantina di metri di barriere fonoassorbenti a beneficio di alcune abitazioni che sorgono a pochi metri dalla strada.

L’intervento ha costretto la Provincia di Bergamo a emettere un’ordinanza ad hoc, come se di cantieri, in quella zona, non ce ne fossero già abbastanza: «Purtroppo si tratta di lavori eseguiti già in ritardo e finanziati due anni fa per 120mila euro – replicano dall’Ufficio tecnico della Provincia –. In questi primi giorni sono previste le lavorazioni con i macchinari più ingombranti che non si potevano utilizzare dall’esterno. Terminati quelli, vedremo come sarà possibile migliorare l’assetto del cantiere».