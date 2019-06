Le dieci cose da sapere su Save the Mountains

«Save the mountains and their cultural heritage» è un progetto lanciato dal CAI di Bergamo insieme a L’Eco di Bergamo, Orobie e Eppen che si propone di avvicinare le persone alla montagna per viverla all’insegna della sostenibilità. Eppen ha preparato una piccola guida per capirne di più e magari iscriversi .

