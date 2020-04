(Foto by Beppe Bedolis)

Arrivo del primo convalescente all'ospedale da campo allestito alla Fiera di Bergamo per il coronavirus (Foto by Beppe Bedolis)

Le Iene all’ospedale da campo alla Fiera

«Tra turni, paura e cori da stadio» - Video Le Iene, il programma satirico, di approfondimento e di denuncia in onda su Italia 1, ha dedicato un servizio all’ospedale da campo di Bergamo realizzato in tempo record dagli alpini, aiutati da altri volontari.

L’ospedale è stato realizzato all’interno della Fiera di Bergamo in tempi record, una settimana, e la Iena Ismaele La Verdera si è unito a loro e ha documentato come è andata, «tra turni, paura, cori da stadio, lacrime e una frase sussurrata da un’infermiera al primo paziente. Al fianco della meglio gioventù». Clicca qui per vedere il video.

