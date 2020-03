«Penso stia iniziando la discesa»

Fontana, non cresce la linea dei contagi Il punto quotidiano del presidente della Regione Lombardia . Segui la diretta qui.

«Sicuramente non sta crescendo la linea di contagi ma penso stia per iniziare la discesa»: è quanto ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

«Anche oggi c’è stato un processamento di maggiori tamponi rispetto ai giorni precedenti - ha detto - e oggi si assiste a una riduzione del numero dei contagi. La cosa ci fa piacere ma è la dimostrazione che evidentemente bisogna fare la media di almeno 5 giorni per avere una visione, la visione ci conferma che quello di ieri è stato determinato da situazione assolutamente particolare».

Oggi è stata fatta una breve riunione di giunta della Lombardia per approvare «il provvedimento con cui l’ospedale in fiera a Milano viene accorpato al Policlinico. Diventa insomma una orta di reparto del Policlinico» lo ha continuato governatore Attilio Fontana in un punto stampa. Al Policlinico viene «assegnata la proprietà dei moduli, la ricerca e l’assunzione del personale, la realizzazione degli impianti e la gestione complessiva».

