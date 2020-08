Le previsioni del tempo per Ferragosto

Dopo i temporali, ci sarà il bel tempo Si avvicina Ferragosto e vediamo di capire come evolveranno le vicende meteorologiche sulla nostra provincia, partendo dallo schema sinottico a livello europeo.

Analizzando la situazione, al momento notiamo che nei prossimi giorni il tempo sarà variabile in pianura e più instabile in montagna, dove saranno possibili temporali sparsi sulla fascia orobiche, specie tra giovedì e venerdì 13 agosto. Il disturbo nasce da una depressione atlantica capace di influenzare le aree alpine con l’avvezione di aria più fredda in quota.

Da venerdì sera, invece, la rimonta del promontorio anticiclonico e l’allontanamento verso Ovest della suddetta depressione, favorirà il ritorno del sole, con tempo stabile e soleggiato ovunque per la giornata di Ferragosto.



Le temperature saranno in linea con la media del periodo, visto che in pianura non dovremmo superare trentun gradi centigradi e poco oltre i venticinque sulla media fascia prealpina. Domenica cielo poco nuvoloso al mattino; nel pomeriggio, invece, avremo moderata instabilità sempre sulle aree montuose, con possibili brevi rovesci pomeridiani piuttosto localizzati e isolati. Si prospetta, dunque, un fine settimana soleggiato, specie sabato, senza eccessi di calore condizioni stabili.

