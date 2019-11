Le reliquie dei Santi Spinelli e Comensoli

«Un esempio per vivere la nostra fede» Nella mattinata di domenica 3 novembre monsignor Gaetano Bonicelli, arcivescovo emerito di Siena, ha donato le reliquie dei Santi alle rispettive Case generalizie. La Messa nella chiesa di San Rocco della parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna.

Un incontro che si fa esempio per tutti i fedeli: dopo circa 130 anni i Santi Francesco Spinelli e Geltrude Comensoli hanno potuto incontrarsi ancora una volta nella chiesa di San Rocco della parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna. Nella mattinata di domenica 3 novembre monsignor Gaetano Bonicelli, arcivescovo emerito di Siena, ha donato le reliquie dei Santi alle rispettive Case generalizie. «Cosa ci potrebbero dire due Santi dell’Ottocento – ha chiesto monsignor Bonicelli durante l’omelia –. Forse faremmo fatica a capire alcuni aspetti della loro vita, ma noi oggi siamo qui a prendere esempio da loro per vivere la nostra fede con la giusta intensità. Loro ci insegnano a vivere con più profondità il nostro essere cristiani. Hanno donato la loro vita al Signore e il loro impegno è fortemente legato all’Eucarestia». Le suore sacramentine di Bergamo e le suore adoratrici di Rivolta d’Adda hanno ringraziato monsignor Bonicelli per la sua presenza e per il dono delle reliquie di due grandi Santi che hanno segnato la loro storia. (le foto sono di Yuri Colleoni).

La Messa presieduta da monsignor Gaetano Bonicelli

I fedeli in preghiera

Le reliquie

© RIPRODUZIONE RISERVATA