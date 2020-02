Le Sardine continuano a nuotare

Incontro per riflettere sulle sfide future Appuntamento il 29 febbraio per le Sardine Bergamo.

Dopo il raduno del 3 dicembre e il flash mob del 25 gennaio, le «Sardine di Bergamo» continuano a nuotare. «Abbiamo condiviso le piazze con tante persone che insieme a noi si sono riavvicinate alla “Res Publica”, unite dalla volontà di andare oltre un approccio alla politica poco informato e fuorviante – scrivono in un comunicato –. Detto questo, intendiamo però impiegare le nostre forze e risorse non per contrapporci a qualche partito, ma per lavorare a progetti costruttivi, per elaborare una visione di futuro migliore per le nostre comunità».

«Seguendo questa corrente positiva che ci sta portando sempre più avanti – continuano le Sardine Bergamo –, vogliamo ritrovarci per approfondire i tanti temi che ci premono e per capire come affrontarli, confrontandoci con la cittadinanza attiva diventando collettori di idee e proposte per i nostri territori». L’appuntamento è per sabato 29 febbraio, dalle ore 17 alle 19:30. Chi è interessato è invitato a scrivere a: sardinebergamo@ gmail.com entro sabato 22 febbraio, per comunicare la propria presenza anticipando riflessioni, spunti e proposte da discutere. Il luogo e l’ordine del giorno dell’assemblea verranno comunicati attraverso i canali social.

