«Le sue mani e il suo sguardo»

Folla per l’ultimo saluto a don Sana C’erano i docenti, gli studenti e soprattutto gli ex studenti ai funerali di don Achille Sana, mancato venerdì scorso, sacerdote per ben 44 anni rettore del Collegio Sant’Alessandro.

A celebrare i funerali in Sant’Alessandro in Colonna, in città, il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi che ha ricordato il preside con due immagini: «Le sue mani e la sua stretta di mano: teneva le mani che stringeva, in segno di fiducia: ci si poteva affidare a lui - ha spiegato il vescovo di Bergamo nella sua omelia -, e poi i suoi occhi con il suo sguardo, che ti fissava e fissava le cose importanti della vita».

Il funerale di don sana

(Foto by Foto Yuri Colleoni)

In chiesa tantissima gente, gremito anche l’esterno di Sant’Alessandro in Colonna: c’erano i parenti, gli amici e conoscenti, ma soprattutto gli studenti ed ex studenti con i docenti del Collegio Sant’Alessandro, in onore di un grande preside, per 44 anni rettore dell’istituto, ricordato come «preside sempre presente, saggio e culturalmente molto preparato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA