Le telecamere entrano in ospedale - Video

Medici e infermieri, una lotta senza sosta Coronavirus, le telecamere di Sky News sono entrate nell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per documentare la lotta di medici e infermieri.

In trincea con medici e infermieri all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le telecamere di Sky News sono entrate all’interno dell’ospedale bergamasco, documentando il lavoro di medici e infermieri, impegnati senza sosta nella lotta contro il coronavirus. Le immagini mostrano la difficile situazione con i reparti colmi di pazienti, mentre altri sono stesi sulle barelle sistemate nei corridoi e nelle sale d’attesa. Il personale medico in servizio nella struttura lancia un appello agli altri Paesi: «Chiudete tutto per fermare l’epidemia e non arrivare a questo tipo di situazione». Qui sotto il link al filmato.

